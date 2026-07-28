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        Tosya Kaymakamı Konak, bazı köyleri ziyaret etti

        Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçeye bağlı 3 köye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Tosya Kaymakamı Konak, bazı köyleri ziyaret etti

        Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçeye bağlı 3 köye ziyarette bulundu.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakam Konak'ın Dağçatağı, Ahmetoğlu ve Kilkuyu köylerini ziyaret ettiği belirtildi.

        Konak, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin istek ve taleplerini dinlemek için onları yaşam alanlarında ziyaret ediyorum. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, tarımsal üretimin ve hayvancılığın bel kemiğini oluşturmaktadır. Devletimiz, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin can damarı olan bu iki sektörün ana unsurları olan üreticilerimizin her zaman yanında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

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