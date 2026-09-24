AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar Kayseri'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Kardeşliğimizi hedef alan kışkırtmaların, dezenformasyon kampanyalarının ve toplumsal gerilimi artıracak söylemlerin bu sürece zarar vermesine fırsat tanımamak hepimizin ortak sorumluluğu." dedi.

Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yeni projelerle Cumhuriyet'in ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" mührünü vurmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Dünyanın dengelerin yeniden şekillendiği büyük bir kırılma döneminden geçtiğine, Karadeniz'de, Orta Doğu'da çatışmaların ve savaşların yaşandığına, enerji ve ticaret yollarında ciddi güvenlik sorunları olduğuna dikkati çeken Acar, böyle bir dönemde Türkiye'nin hem kendi güvenliğini tahkim eden hem de bölgesinde istikrarın sağlanması için sorumluluk üstlenen bir ülke olarak yoluna devam ettiğini kaydetti.

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Acar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın da bu çerçevede atılan önemli adımlardan biri olduğunu, bu işbirliğinin bölgede yeni bir güvenlik anlayışının şekillendiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

- "Terörsüz Türkiye" süreci

Yaklaşık yarım asırdır milletin terör yüzünden çok ağır bedeller ödediğini, kardeşlik bağlarının koparılmaya çalışıldığını, ocaklara ateş düştüğünü anımsatan Acar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle terörün ülke gündeminden çıkarıldığını vurguladı.

Bu adımı atarken ne yaptıklarını gayet iyi bildiklerini dile getiren Acar, yapılan düzenlemelerin kesinlikle bir genel af ya da pazarlık süreci olmadığını, her adımın hukuk çerçevesinde, devletin ilgili kurumlarının denetiminde ilerlediğini aktardı.

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Silahların tamamen teslim edilmesinin ve örgütsel varlığın sona ermesinin güvenlik kurumlarınca tespit edileceğini, Milli Güvenlik Kurulunun teyidiyle sürecin bir sonraki aşamaya taşınacağını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Elbette böylesine hassas bir dönemde provokasyonlara karşı da son derece dikkatli olmak zorundayız. Süreci baltalamaya, milletimizin arasına nifak sokmaya, ülkemizi ve bölgemizi çatışmaların içinde tutmaya yönelik girişimlere karşı her zaman uyanık olmalıyız. Kardeşliğimizi hedef alan kışkırtmaların, dezenformasyon kampanyalarının ve toplumsal gerilimi artıracak söylemlerin bu sürece zarar vermesine fırsat tanımamak hepimizin ortak sorumluluğu. Bütün bunları yaparken hassasiyetini her şeyin üzerinde tuttuğumuz bir husus var, aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve ailelerimizin yaşadığı acılar. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek, ailelerimizin yüreğini burkacak hiçbir adımın yanında olmadık, asla olmayız. Onların ödediği bedeller sayesinde bugün terörsüz bir Türkiye'nin şafağındayız."

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Sınırların içinde de ötesinde de teröre geçit vermeyeceklerini vurgulayan Acar, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizi hayata geçirerek ülkemizin enerjisini kalkınmaya, üretime ve 86 milyon vatandaşımızın refahına yönlendireceğiz. Türk, Kürt, Arap ayrımı gözetmeksizin, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimizi güçlendirerek, ortak geleceğimize hep birlikte yürüyoruz." diye konuştu.

Milletin geleceğini teminat altına almak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Acar, şunları kaydetti:

"Bu arada da muhalefetin içinde bulunduğu tabloyu da hep birlikte görüyoruz. Yaşanan kopuşlar, savrulmalar ve ortak bir vizyon ortaya konulamaması, muhalefetin içine düştüğü siyasi krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Kendi içinde birlik sağlayamayanların, milletin birliğine nasıl katkı sunacağı ise ayrı bir soru işareti. Yönettikleri şehirlerde algı siyasetinden, reklama harcanan dev bütçelerden başka bir şey yok. Vatandaşın temel hizmetlerini bile aksatan bu yönetim zafiyeti, milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Onlar hala içlerindeki koltuk kavgasıyla uğraşadursunlar biz ise Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, dünyanın bütün bu çalkantılarına rağmen ülkemizin güvenliğini güçlendirmeye, ekonomimizi büyütmeye ve milletimizin refahını artırmaya odaklanıyoruz."

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Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulunan Acar, Kazancılar Çarşısı'ndaki esnafı da ziyaret etti.