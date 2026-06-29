AK Parti Kayseri İl Başkanlığında üye çalışmaları sürüyor

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının yeni üye çalışmaları devam ediyor.



Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın güçlenmesine yönelik üye çalışmaları sürüyor.



Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlarla birebir temas kuruluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, güçlü Türkiye'nin en önemli teminatının güçlü teşkilat olduğunu belirtti.



Teşkilat yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini anlatan Okandan, şunları kaydetti:



"Her yeni üyemiz, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüze katılan yeni bir yol arkadaşı, her yeni gönül, AK Parti davamıza güç katan yeni bir nefestir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin güvenini, duasını ve desteğini arkamıza alarak teşkilatlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Durmadan çalışacak, gönüller kazanmaya ve AK Parti ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü teşkilat, güçlü Türkiye'nin en sağlam teminatıdır."



