Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri AK Parti Kayseri İl Başkanlığında üye çalışmaları sürüyor

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında üye çalışmaları sürüyor

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığının yeni üye çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında üye çalışmaları sürüyor

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığının yeni üye çalışmaları devam ediyor.

        Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın güçlenmesine yönelik üye çalışmaları sürüyor.

        Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlarla birebir temas kuruluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, güçlü Türkiye'nin en önemli teminatının güçlü teşkilat olduğunu belirtti.

        Teşkilat yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini anlatan Okandan, şunları kaydetti:

        "Her yeni üyemiz, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüze katılan yeni bir yol arkadaşı, her yeni gönül, AK Parti davamıza güç katan yeni bir nefestir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin güvenini, duasını ve desteğini arkamıza alarak teşkilatlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Durmadan çalışacak, gönüller kazanmaya ve AK Parti ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü teşkilat, güçlü Türkiye'nin en sağlam teminatıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi

        Benzer Haberler

        Kayserispor'da Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme uzattı
        Kayserispor'da Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme uzattı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayserili kuaförden Balkanlar Kuaförler Turnuvası'nda büyük başarı
        Kayserili kuaförden Balkanlar Kuaförler Turnuvası'nda büyük başarı
        KTB öncülüğünde Kırmızı Et Üreticileri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
        KTB öncülüğünde Kırmızı Et Üreticileri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
        Kayserili Muaythai sporcularından dünya arenasında büyük zafer
        Kayserili Muaythai sporcularından dünya arenasında büyük zafer
        Kayseri Spor A.Ş Kadın Masa Tenisi Takımı 3. Lig'e yükseldi
        Kayseri Spor A.Ş Kadın Masa Tenisi Takımı 3. Lig'e yükseldi