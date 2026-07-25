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        AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:29 Güncelleme:
        AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kayseri İl Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

        Toplantı öncesi bu sabah Erciyes'ten inerken bisikletten düşerek hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tümgüç için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Toplantının açılışında konuşanMilletvekili Cıngı, toplantının hayırlı olmasını diledi.


        AK Parti İl Başkanı Okandan ise 16 ilçeyle, kadın ve gençlik kollarıyla kocaman bir aile olduklarını, milletvekillerinin Ankara'daki çalışmaları ve belediye başkanlarının çalışmalarıyla gururlandıklarını, hiçbir zaman teşkilattan birinin yüz kızartıcı suçundan dolayı boyunlarının eğilmediğini söyledi.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da şehri her alanda daha ileriye taşımaya gayret ettiklerini, dayanışma içerisinde, çalmadık kapı bırakmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.


        AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise bu sabah bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tümgüç'e Allah'tan rahmet dileyerek, teşkilatı her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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