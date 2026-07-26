AK Parti'nin Kocasinan ve Talas ilçe danışma meclisi toplantıları yapıldı

Kayseri'de AK Parti'nin Kocasinan ve Talas ilçelerinin danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda, Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.



Toplantılara AK Parti Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kayseri il Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili, TBMM Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile partililer katıldı.



AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, programdaki konuşmasında teşkilatların önemine değinerek, toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılç da Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, coşkulu şekilde gerçekleşen toplantılardan ötürü teşkilat mensuplarına teşekkür etti.



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise teşkilat toplantılarının önemli olduğunu belirterek, toplantıların hayırlara vesile olmasını diledi.



