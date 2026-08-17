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        ASPİLSAN Enerji, TEKNOFEST Mavi Vatan'da milli enerji teknolojilerini sergileyecek

        ASPİLSAN Enerji, TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz platformlarına yönelik geliştirdiği milli enerji teknolojilerini sergileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ASPİLSAN Enerji, TEKNOFEST Mavi Vatan'da milli enerji teknolojilerini sergileyecek

        ASPİLSAN Enerji, TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz platformlarına yönelik geliştirdiği milli enerji teknolojilerini sergileyecek.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek organizasyonda B-2 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Savunma sanayisinden sivil uygulamalara kadar geniş kullanım alanına sahip yerli batarya ve enerji depolama sistemlerini geliştiren ASPİLSAN Enerji, etkinlik kapsamında milli teknoloji ekosisteminin paydaşlarıyla bir araya gelecek.

        Ziyaretçiler, ASPİLSAN Enerji'nin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek, şirketin uzman ekiplerinden ürün ve çözümlere ilişkin bilgi alabilecek.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, Türkiye'nin kritik teknolojilerde kendi yetkinliklerini geliştirmesinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

        TEKNOFEST'in gençlerin hayallerini teknolojiye dönüştürdüğünü ve ülkenin geleceğine yön veren önemli bir platform olduğuna dikkati çeken Özdemir, yalnızca ürün geliştiren bir şirket olmadıklarını, aynı zamanda Türkiye'nin enerji alanındaki milli yetkinliklerini güçlendiren bir teknoloji kuruluşu olduklarını belirtti.

        - "Milli yetkinlik hamlemizi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz"

        TEKNOFEST Mavi Vatan'ın deniz platformlarına yönelik milli teknolojilerin sergilendiği önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

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        "Yerli hücre üretiminden batarya sistemlerine, enerji depolama çözümlerinden savunma sanayisine yönelik kritik teknolojilere kadar geliştirdiğimiz her çözüm, Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli yapı taşlarından biridir. Enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak bilgi birikimini ülkemize kazandırırken, nitelikli insan kaynağımızla milli yetkinlik hamlemizi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz. Geliştirdiğimiz çözümlerle yalnızca bugünün değil, geleceğin savunma ve enerji ihtiyaçlarına da cevap verecek altyapıyı oluşturuyoruz."

        Özdemir, ziyaretçileri milli teknoloji yolculuğunun bir parçası olmaya davet ederek, misafirleri B-2 numaralı stantta bekleyeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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