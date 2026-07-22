Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri ASPİLSAN Enerji'den kritik sahalar için bavul tipi taşınabilir enerji depolama çözümleri

        ASPİLSAN Enerji'den kritik sahalar için bavul tipi taşınabilir enerji depolama çözümleri

        Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerindeki öncü kuruluşu ASPİLSAN Enerji, kritik görevler ve zorlu saha koşullarına yönelik geliştirdiği 3000 ve 6000 vatlık bavul tipi taşınabilir enerji depolama sistemleri ile enerji çözümlerine yeni bir alternatif kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ASPİLSAN Enerji'den kritik sahalar için bavul tipi taşınabilir enerji depolama çözümleri

        Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerindeki öncü kuruluşu ASPİLSAN Enerji, kritik görevler ve zorlu saha koşullarına yönelik geliştirdiği 3000 ve 6000 vatlık bavul tipi taşınabilir enerji depolama sistemleri ile enerji çözümlerine yeni bir alternatif kazandırıyor.

        ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen sistemler, afet ve acil durum yönetimi, savunma sanayisi, güvenlik operasyonları, mobil görevler ve şebeke elektriğinin bulunmadığı sahalarda güvenilir enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı.

        Yüksek performans, taşınabilirlik ve dayanıklılığı bir araya getiren ürünler, haberleşme sistemleri, komuta kontrol ekipmanları, tıbbi cihazlar, insansız sistemler, bilgisayarlar ve diğer kritik elektronik ekipmanların güvenli ve kesintisiz şekilde çalışmasını destekliyor.

        Bavul tipi ergonomik tasarımı sayesinde kolay taşınabilen ürünler, hızlı kurulum özelliğiyle afet bölgelerinde, geçici operasyon merkezlerinde ve mobil görev noktalarında kısa sürede devreye alınabiliyor.

        Farklı kullanım senaryolarına uygun olarak geliştirilen ürün ailesinde 3000 vatlık model, mobil saha görevleri ve orta ölçekli enerji ihtiyaçları için ideal çözüm sunarken, 6000 vatlık model daha yüksek güç gerektiren kritik uygulamalarda aynı anda çok sayıda ekipmanın güvenli şekilde çalışmasına imkan sağlıyor.

        - "Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına değer katmaya devam edeceğiz"

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, enerjinin artık yalnızca bir ihtiyaç olmadığını, operasyonel başarıyı ve hayatın sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğunu belirtti.

        ASPİLSAN Enerji olarak geliştirdikleri bavul tipi taşınabilir enerji depolama sistemleriyle enerjiye erişimin mümkün olmadığı veya kesintiye uğradığı her noktada güvenilir çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydeden Özdemir, "Afet yönetiminden savunma sanayisine, kamu kurumlarından kritik altyapılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip bu ürünler, yerli mühendislik kabiliyetimizin ve teknoloji geliştirme yetkinliğimizin önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin enerji depolama alanındaki bağımsızlığını güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirmeye ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 72'nci ERVA Spor Kulübü açıldı, 17 bini aşkın lisanslı sporcuya...
        Kayseri'de 72'nci ERVA Spor Kulübü açıldı, 17 bini aşkın lisanslı sporcuya...
        Büyükşehir İtfaiyesi, yangında mahsur kalan 6 kediyi kurtardı
        Büyükşehir İtfaiyesi, yangında mahsur kalan 6 kediyi kurtardı
        İkra Sıvacı, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında mücadele edecek
        İkra Sıvacı, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında mücadele edecek
        Türkiye'de ilk, KDK tüketici hakem heyetinin kararını bozdu
        Türkiye'de ilk, KDK tüketici hakem heyetinin kararını bozdu
        Ali Alkan, KTO Başkan Adaylığını duyurdu
        Ali Alkan, KTO Başkan Adaylığını duyurdu
        Kıbrıs'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu
        Kıbrıs'ın canlı tanığı Kayserili gençlerle buluştu