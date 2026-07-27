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        Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda devam eden çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'nda devam eden çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, çalışmaların takvime göre seyrettiğini belirtti.

        Kayseri'nin ulaşım geleceğine yön verecek yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Genele baktığımızda işlerin tamamı boyutuyla da yüzde 40'ların üzerine çıkmış durumdayız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kavşağımızda trafik akışı sağlanmış olacak. Aldığımız bilgiler doğrultusunda inşallah takviminde seyrinde gidiyor. Erciyes Dağı'nı arkamıza aldık, onun eteğindeki bu önemli kavşağımızla ilgili çalışmaları çok şükür kazasız, belasız sürdürme yönündeki hem yüklenici hem müşavir firmamızın hem de Kayseri Büyükşehir Belediyemizin gayretiyle seyrinde gittiğini görüyoruz."​​​​​​​

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