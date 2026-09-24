Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açkılamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmalarda kentteki tüm kesimlerin görüş ve önerilerinin önem taşıdığını ifade etti.

Kayseri Kent Konseyi'nin şehir yönetimine katkı sunan önemli yapılardan biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, bugüne kadar Kent Konseyi bünyesinde görev yapan Serdar Altuntuğ ve üyelere teşekkür etti.

İlin geleceğine ilişkin kararların istişare kültürü içerisinde ele alınmasının önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Hepimizin bu şehirle ilgili olumlu yönde söyleyeceği bir söz vardır, olmalıdır. Bizlerin de hizmet eden insanlar olarak sizlerin önerilerini önemseyip, üzerinden ne yapılabileceğine kafa yorup, ortak akılla yol almamız lazım." ifadelerini kullandı.

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Büyükkılıç, genel kurulda yapılan seçimde Kayseri Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sena Kösedağ'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.