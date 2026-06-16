Başkan Büyükkılıç, Mülhem Kayseri Mutfağı'nı tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmet verecek Mülhem Kayseri Mutfağı tesisinin açılışını yaptı.



Büyükkılıç, KAYTUR bünyesinde hizmet verecek tesisin açılışını kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.



Açılışın ardından konuşan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde böyle bir tesisi faaliyete alma amaçlarının tarihle kültürü bir araya getirerek vatandaşlara hizmet sunmak olduğunu söyledi.



Tarihi Kayseri Kalesi önünde ve içerisinde daha önce hizmet veren işletmelerin çevre düzeni ve Kayseri mutfağının tanıtımına zemin hazırlama mantığı içerisinde kaldırıldığına belirten Büyükkılıç, "Daha önce restore edilen bu kalemizin önünde yeme içme mekanları vardı ama şehrimizi ifade etmeyen bir yaklaşımdı. Onlara teşekkür ederek, 'Hizmeti sizler farklı yerlerde verebilirsiniz' dedik ve oradan kaldırdık. Kalenin içerisinde yeme içme mekanları var ancak bunlar da şehrimizi ifade etmiyor. Gastronomi merkezi olan Kayseri’de, 'Başka yerlerde de mesleklerinizi icra edebilirsiniz' dedik ve o kardeşlerimize de teşekkür ettik. Sonrasında kolları sıvadık." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'nin başarısına da değinerek, şunları kaydetti:



"Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri kamuoyunda ve Türkiye'de hatta dışarda bile ses getiren bir anlayış ile şu anda hizmet veriyor. Bu güzel profesyonelce hizmetin yanında halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği, fiyat dengesi bağlamında da önemli bir mekan olsun, aynı zamanda da Kayseri tatlarını sunsun istedik. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kadim medeniyetler şehri ve buradan gelen coğrafi işaretli ürünlerimizi de içeren tatlarımızı rahatlıkla, uygun koşullarda sunan bir alan, bir mekan. Tabii ki tarihi dokuyu korumamız lazım. Projelendirdik, kurulumuza arz ettik. Kurulumuz kabul etti ve daha önce burada 3 mekanın olduğu yeri günün koşullarına uygun, göz zevkimize hitap edeceğine inandığım bir mekan oluşturduk ve ismine 'Mülhem' dedik. Mülhem, ilham veren demek. Yeme içme kültürü bağlamında ilham veren bir mekanı hayata geçirdik."



Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile daire başkanlar ve müdürler katıldı.



