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        Başkan Büyükkılıç, Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda ailelerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Başkan Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç da katıldı.

        Kamp ateşini yakan Büyükkılıç, çocuklar ve ailelerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        İki gün süren organizasyonda katılımcılar, doğa yürüyüşü, sabah sporu, canlı müzik, çocuk sineması, karaoke, bilgi yarışmaları ile çeşitli sosyal etkinliklere katıldı. Etkinlik kapsamında ulaşım, çadır, uyku tulumu ve yemek hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, aile odaklı sosyal projelere önem verdiklerini belirtti.

        Büyükkılıç, "Spor AŞ'mizin düzenlediği Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda kıymetli eşim Necmiye Hanım ile birlikte ailelerimizin mutluluğunu paylaştık. Çocuklarımızın neşesi, doğanın huzuru ve aile olmanın güzelliği Kayseri'mize çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, programın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sarımsaklı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu, alanda piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

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