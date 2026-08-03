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        Başkan Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile bölgeyi gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, eşsiz doğa mirasına sahip Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı hep birlikte koruyacaklarını belirtti.

        Sultan Sazlığı'nın yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en kıymetli tabiat varlıklarından biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Erciyes'in eteklerinde yer alan, yüzlerce kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı, şehrimizin en önemli doğal değerleri arasında bulunuyor. Bu eşsiz güzelliği korumak, gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde ulaştırmak hepimizin ortak görevidir. Doğal mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        Zengin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en değerli sulak alanları arasında yer alan Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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