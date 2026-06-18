Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi'nde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi’nde çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, yaz mevsiminin gelmesi, okul ve kültür gezilerinin yoğunlaşmasıyla ziyaret edilen Kayseri Kalesi’nde aileler ve çocuklarla sohbet etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kale içerisindeki hareketli ve neşeli atmosferin kentin kültürel hayatına değer kattığını ifade etti.



Çocukların tarihi mekanları tanımasının ve geçmişle bağ kurmasının önem taşıdığını belirten Büyükkılıç, ziyaret sırasında çocuklara Kayseri Kalesi’nin tarihi hakkında bilgiler verdi.



Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nin sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür merkezi olduğunu kaydetti.



