Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Çolakbayrakdar, Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi

        Başkan Çolakbayrakdar, Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Başkan Çolakbayrakdar, Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık merkezindeki çalışmaları inceleyen Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ve sağlık alanındaki yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Merkezin yanında yapımı süren eczanelerin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde inşaatı tamamlayarak, bu bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Aile Sağlığı Merkezimizi bölge sakinlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yakut Mahallemizde de benzer bir çalışmada artık sona gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ihale sürecini tamamlayarak oraya da yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmış olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Erciyesevler'e yakışan modern bir sağlık merkezi in...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Erciyesevler'e yakışan modern bir sağlık merkezi in...
        Kayseri Valisi Çiçek, teknoloji atölyesinin açılışını yaptı
        Kayseri Valisi Çiçek, teknoloji atölyesinin açılışını yaptı
        Sınav stresi sevgisizlik kaygısına sebep oluyor Uzman Psikolog Arzu Hamurcu...
        Sınav stresi sevgisizlik kaygısına sebep oluyor Uzman Psikolog Arzu Hamurcu...
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Develi'de öğrencilerle buluştu
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Develi'de öğrencilerle buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Özvatan'ı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Özvatan'ı ziyaret etti
        Kayseri Kariyer Merkezi mayısta 222 istihdama aracı oldu
        Kayseri Kariyer Merkezi mayısta 222 istihdama aracı oldu