Başkan Çolakbayrakdar, Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık merkezindeki çalışmaları inceleyen Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.



Çolakbayrakdar, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ve sağlık alanındaki yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ettiklerini ifade etti.



Merkezin yanında yapımı süren eczanelerin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde inşaatı tamamlayarak, bu bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Aile Sağlığı Merkezimizi bölge sakinlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yakut Mahallemizde de benzer bir çalışmada artık sona gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ihale sürecini tamamlayarak oraya da yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmış olacağız."



