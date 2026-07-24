Başkan Çolakbayrakdar, ERVA Spor Kulübü öğrencileriyle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik ERVA Spor Kulübü ve Yeşilay ERVA Spor Kulübü öğrencileri ve aileleriyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahievran Mahallesi'ndeki Ömer Halisdemir Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte Çolakbayrakdar, çocuklarla sohbet ederek değerler eğitiminin önemine değindi.



Çolakbayrakdar, ERVA spor okullarının yaygınlaşmasına öncülük eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.



Kamu olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına ilk günden itibaren projenin içinde yer aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Biz bu projenin sadece spor tarafında değil, çocuklarımızın erdemli, değerlerine bağlı, medeniyetimize yakışan bireyler olarak yetişmesi noktasında da yanındayız. İstiyoruz ki çocuklarımız dijital ekranların bağımlılığından uzaklaşsın, arkadaşlarıyla paylaşarak, kardeşlik duyguları içerisinde büyüsünler. Çünkü inanıyoruz ki bugün burada yetişen çocuklarımız, yarının Kayseri’sini ve Türkiye’sini inşa edecekler. Bu çocuklarımızın içerisinden geleceğin sporcuları, yazarları, doktorları ve öğretmenleri çıkacak." ifadelerini kullandı.

