Başkan Çolakbayrakdar, özel sporcuları tebrik etti

Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcuları, Down Sendromlular Türkiye Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dereceye girdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada kulüp sporcularından Betül Solmaz, atletizm branşında gülle atmada 5,20 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi, disk atmada ise 10,48 metrelik atışıyla Türkiye üçüncüsü oldu.



Masa tenisi branşında ilk kez şampiyonaya katılan Nisa Yıldız ise turnuvayı Türkiye yedincisi olarak tamamladı.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.



Özel bireylerin sporla hayata tutunmalarını önemsediklerini belirten Çolakbayrakdar, "Bugün bizlere büyük bir gurur yaşatan evlatlarımız, azim ve kararlılığın önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiştir.Bizler her zaman özel sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.













