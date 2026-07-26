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        Başkan Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Turgutreis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Başkan Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Turgutreis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle buluşmasında vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Çolakbayrakdar, iletilen konuların çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

        Vatandaşlarla doğrudan iletişime önem verdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, belediyenin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Belediyenin iletişim kanallarının her zaman açık olduğunu belirten Çolakbayrakdar, 0352 222 70 00 numaralı çağrı hattı aracılığıyla vatandaşların gün boyunca talep ve önerilerini belediyeye iletebildiğini ifade etti.


        Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, Dost Market, Dost Mağaza ve Dost Eli projeleriyle gıda, giyim, sıcak yemek ve kişisel bakım gibi alanlarda hizmet verdiklerini kaydetti.


        Turgutreis Mahallesi Muhtarı Filiz Temel de mahalleye yönelik hizmet ve desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.









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