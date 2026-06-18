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        Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Gülpark Sinan Kafe’de düzenlenen programda, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her noktasına hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Merkez ve kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlı hizmet yürüttüklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bir tarafta yıllardır yapılaşmasını tamamlamış mahallelerimizde yenileme ve dönüşüm çalışmaları yürütürken, diğer tarafta gelişmekte olan bölgelerimizde yeni altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek hizmet üretiyor, her projeyi istişare kültürüyle şekillendiriyoruz."

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