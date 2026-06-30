Başkan Çolakbayrakdar, yapımı süren rezerv konutlarda incelemede bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yapımı süren rezerv konutlarda inceleme yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.



Bu bölgede yapacakları konutların son bloklarının inşasında olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Ancak bu yeni yapılacak konutlar, rezerv konutlar olarak yine bu bölgedeki ihtiyaç duyulan dönüşüm alanları için kullanılmaya devam edilecek. Yani çevrede açacağımız yollar, parklar ve kamulaştıracağımız alanlar nedeniyle gecekonduda yaşayan hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için bundan sonraki süreçte mevcut devam eden inşaatlar bu amaç doğrultusunda kullanılacak konutlar olacak." ifadelerini kullandı.

