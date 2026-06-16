Başkan Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Yeniköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek, soruları cevapladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili altyapı kurumlarıyla vatandaşları dinlediklerini ifade etti.



Melikgazi ilçesini ortak akıl, istişare ve gönül belediyeciliğiyle birlikte yönetmeye devam ettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:





"Belediye olarak birçok alanda hizmet yaptık. Borcu olmayan bir belediyeyiz. Faiz ödemiyoruz, en çok yatırım yapan belediyeyiz. 8 bölgede yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmamızın sayısı 13'e çıktı. Altınoluk Mahallemizde yatay mimari yapıyoruz. Mimarsinan Mahallemize ikinci yatay mimari projemizi başlatacağız. Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışımızla Melikgazi'mize hizmet etmeye devam edeceğiz."

