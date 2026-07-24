Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, transfer çalışmalarından memnun:

MURAT ASİL - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, transfer çalışmalarını hızlı şekilde yürüttüklerini ve birçok transferi tamamladıklarını söyledi.





Sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Batman Petrolspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.





Hazırlık sürecini yoğun maç programıyla geçirdiklerini belirten Şahin, "İlk etabı Bolu'da tamamladık. Orada daha çok fiziksel antrenmanlar yaptık. Kayseri etabında ise hazırlık maçları ve taktik antrenmanlarının ağırlıkta olduğu bir süreç geçiriyoruz." dedi.



Oynadıkları hazırlık maçlarında eksiklerini gördüklerini dile getiren Şahin, "Neleri daha iyi yapabileceğimizi görmek adına verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Tesisler çok güzel, çalışma ortamı oldukça uygun, hava şartları da elverişli. Şimdilik her şey iyi gidiyor. İki hazırlık maçı daha oynayıp ligin ilk karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." diye konuştu.









- "Şimdiye kadar birçok transferi bitirdik"



Transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Şahin, sezon başlamadan önce ihtiyaç duydukları takviyeleri kadroya katmak istediklerini vurguladı.



Hazırlık maçlarının transfer planlaması açısından da kendilerine önemli veriler sunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Maçlar oynandıkça hangi bölgelere ihtiyacımız olduğunu daha net görüyoruz. Bu nedenle transfer çalışmaları son güne kadar devam edecek. Almayı planladığımız oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Yönetimimiz de bu konuda özveriyle çalışıyor. Şimdiye kadar birçok transferi tamamladık. Bu anlamda hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Kulübümüze uygun, sadece iyi futbolcular değil, karakteri güçlü isimleri de kadromuza katmak istiyoruz. Transfer döneminin son günlerinde fırsatlar ortaya çıkabiliyor. Bunları da değerlendirebiliriz. Şu an için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor."









- "İlk hedefimiz iyi oyun"



Taraftarın izlemekten keyif aldığı bir takım kurmayı hedeflediklerini anlatan Şahin, "İzlemesi keyifli bir lig olacak. Herkesin bu ligi gerçekten takip etmesi gerekiyor. İyi takımlar, camialar ve güçlü kulüpler var. Herkes Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bizim de amacımız sahada başarılı, iyi bir oyun. Sonuçta da çok istiyoruz üst lige çıkmayı ama lige yeni çıkan bir takım olarak bunlar çok kolay şeyler değil ama tabii ki hedefimiz var. İlk hedefimiz iyi oyun, sadece saha içerisinde kalmak, saha dışı çok konuşmamak. İyi oyunun da getireceği yeri sezon sonunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.



