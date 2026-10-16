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        BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8. BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8. BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki festival kapsamında, Türkiye'nin milli havacılık teknolojisindeki önemli projelerden biri olan HÜRJET, ziyaretçilerle buluştu. Ziyaretçiler, HÜRJET ile fotoğraf çektirdi.

        Festivalde Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapay zeka, robotik kodlama ve otonom sistem eğitimlerinde kullanılmak üzere envantere kazandırılan insansı robot "Karum", pastırma doğramaya çalıştı.

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        Aileleriyle festivale gelen çocuklar, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapan köpekleri sevdi.

        Festival alanında, 1926 yılında Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adıyla kurulan TOMTAŞ'ın kuruluşunu duyuran gazetenin dağıtımı canlandırıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

        HÜRJET'in fotoğrafını çeken Ömer Yenice, AA muhabirine, bir Türk vatandaşı olarak gurur duyduğunu söyledi.

        Alanda kurulan "Hürkuş Uçuş Alanı", "Kaan Deneyim Alanı", "TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ" stantlarında vatandaşlar yeni teknolojileri yakından tanıma imkanı buluyor.

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        Kayseri'de 3 gün sürecek festivalin son gününde Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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