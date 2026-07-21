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        Büyükkılıç'tan öğrencilere davet

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri dostu şehir Kayseri'ye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Büyükkılıç'tan öğrencilere davet

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri dostu şehir Kayseri'ye davet etti.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, YKS'de başarı gösteren tüm öğrencileri tebrik etti.

        Tercih döneminin gençlerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, Kayseri'nin her geçen gün büyüyen eğitim altyapısı, gelişen şehir vizyonu ve genç odaklı belediyecilik anlayışıyla öne çıktığını belirtti.

        Gençlere yönelik hizmetleri sadece eğitim desteğiyle sınırlı görmediklerini, öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran çok yönlü hizmet verdiklerini anlatan Büyükkılıç, kirada kalan üniversite öğrencilerine su faturasında yüzde 50 indirim uyguladıklarını, ulaşım desteği, burs destekleri ve yeme içme katkılarıyla öğrencilerin ekonomik yükü hafiflettiklerini kaydetti.

        Büyükkılıç, şehrin kültür, bilim, spor ve teknoloji alanlarında da uluslararası başarılar elde ettiğini, binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, öğrencileri kente davet etti.

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