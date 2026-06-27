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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 110 milyon lira maliyetli yatırımı inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 110 milyon lira maliyetli yatırımı inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Şehir Hastanesi çevresinde yürütülen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Büyükkılıç'a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

        Yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi alan Büyükkılıç, kentin geleceğine yönelik güçlü altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

        Çalışmanın yaklaşık 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Büyükkılıç, bölgede yaklaşık 9 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatının sürdüğünü, hattın büyük bölümünde koruge boruların, kalan kısımlarda ise betonarme boruların kullanıldığını, projenin özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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