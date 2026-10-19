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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:58 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımı konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen projede çalışmalar sürüyor.

        Büyükkılıç, sabahın ilk saatlerinde proje sahasını ziyaret ederek, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

        İncelemelerde Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

        Teknik ekip ve yüklenici firma temsilcilerinden imalatlar ile projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Büyükkılıç, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım konforunu yükseltmeye yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

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