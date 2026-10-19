Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi

Teknik ekip ve yüklenici firma temsilcilerinden imalatlar ile projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Büyükkılıç, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.

İncelemelerde Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımı konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen projede çalışmalar sürüyor.

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