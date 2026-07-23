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        Büyükşehir Belediyesi Kerkük Bulvarı'nı 4 bin ton asfaltla yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve sürüş konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi Kerkük Bulvarı'nı 4 bin ton asfaltla yeniliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve sürüş konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda kentin önemli ana arterlerinden Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nı birbirine bağlayan Kerkük Bulvarı'nda asfalt aşınma tabakası serim çalışması başlattı.

        Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve şehir içi trafiğin aksamaması amacıyla yürütülen çalışmalar, gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

        Yapılan çalışmayla yolun uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulması ile ulaşım güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

        Proje tamamlandığında, toplam bin 600 metre uzunluğundaki gidiş-geliş güzergahına 4 bin ton sıcak asfalt serilmiş olacak.

        Yaklaşık 14 milyon lira maliyetle hayata geçirilen yatırım sayesinde, bölgedeki trafik yoğunluğunun rahatlatılması ve yol standardının artırılması planlanıyor.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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