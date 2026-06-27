Büyükşehir Belediyesinin Doğal Ürünler Bahçesi öğrencileri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi, "Zirvede Çözüm: Doğa ile Geleceği Tasarlamak" başlıklı TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında 30 lise öğrencisini ağırladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki liselerde öğrenim gören, akademik başarısı yüksek 14-16 yaş aralığındaki 30 öğrenci Doğal Ürünler Bahçesi'ni gezdi.



Saha uygulamaları öncesinde öğrenciler, projenin temelini oluşturan bilimsel ve pratik yaklaşımlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısına katıldı.



Hobi Bahçeleri Bakım Şefi ziraat mühendisi Abdurrahman Özcan, sürdürülebilir toprak yönetimi, geri dönüşüm ve atık yönetimi kapsamında büyük önem taşıyan kompost ve vermikompost üretim teknikleri hakkında bilgi verdi.



Öğrenciler, geçmişten günümüze tarımsal üretimde kullanılan araç gereçlerin sergilendiği tarım aletleri alanını gezdi.



Tohum bankasını ziyaret eden öğrenciler, daha sonra kompost yöntemini uygulamalı olarak deneyimledi.



Proje Yürütücüsü Dr. Eray Demirçelik, kendilerine sağlanan ortam için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.



Doğal Ürünler Bahçesi'nde tamamen organik olarak üretilmiş birçok ürün bulunduğunu belirten Demirçelik, deneme aşamasında olan yeni ürünler gördüklerini ve bazı ürünleri öğrencilerin tatma fırsatı bulduğunu da belirtti.



Öğrencilerden 9'uncu sınıfta okuyan Ebru Aksebzeci ise ziyarette öğrendiklerini uygulamayı planladığını ifade etti.



