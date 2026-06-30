Büyükşehir Belediyesinin İncesu ilçesindeki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, İncesu ilçesine bağlı Şeyhşaban Mahallesi’ndeki 3,5 kilometrelik güzergahta altyapı güçlendirme, yol genişletme ve sıcak asfalt uygulamaları devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahalledeki çalışmalar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.



Proje kapsamında güzergahta altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilirken, yol genişletme çalışmalarıyla ulaşım kapasitesi ve uygulanacak sıcak asfalt serimiyle yolun dayanıklılığı artacak.



Yaklaşık 17 milyon 500 bin lira maliyetle hayata geçirilen ve yaklaşık 5 bin ton sıcak asfaltın kullanıldığı projede, çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar modern ulaşım standartlarına uygun bir yola kavuşacak.



Şeyh Turesan Veli Hazretleri Türbesi ile Şeyh Şaban Hazretleri Türbesi’ne ulaşımı sağlayan güzergahta gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bölgeye gelen ziyaretçilerin erişimi de kolaylaşacak.



Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

