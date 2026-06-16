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        Büyükşehir Belediyesinin yapak zeka destekli altyapı sistemi örnek gösterildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli altyapı izleme sistemi, örnek gösterilen akıllı şehir uygulamaları arasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinin yapak zeka destekli altyapı sistemi örnek gösterildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli altyapı izleme sistemi, örnek gösterilen akıllı şehir uygulamaları arasına girdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, A-Kayseri Yapay Zeka Altyapı İzleme Projesi, elde ettiği başarılı sonuçlarla ilgi uyandırdı.


        Çalışma bilimsel yayınevlerinden Elsevier bünyesindeki Future Generation Computer Systems dergisinde yayımlanarak Kayseri'yi uluslararası bilim haritasına taşıdı.

        Şehir araçlarına entegre edilen akıllı kamera sistemleri ve yapay zeka teknolojileri sayesinde yol bozuklukları, kırık kaldırımlar, hasarlı logar kapakları, menholler ve çeşitli kent ekipmanları hareket halindeki araçlar üzerinden gerçek zamanlı olarak tespit edilebiliyor.


        Altyapı sorunlarını yüzde 97 doğruluk oranıyla belirleyebilen sistem, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 90'a varan hız avantajı sağlayarak kent yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.


        Araçlara herhangi bir fiziksel müdahale gerektirmeden uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı, yüksek çözünürlüklü görüntü işleme kapasitesi ve hareket halinde kesintisiz çalışma özelliğiyle öne çıkan sistem, yağmur, gece koşulları, yoğun trafik ve titreşim gibi zorlu saha şartlarında da yüksek performans sergiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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