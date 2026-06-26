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        Çocukluğundan beri yaşadığı baş ağrısından akupunktur tedavisiyle kurtuldu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi'nde akupunktur tedavisi gören 18 yaşındaki Nisa Sade, çocukluğundan bu yana yaşadığı baş ağrısı şikayetinden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Çocukluğundan beri yaşadığı baş ağrısından akupunktur tedavisiyle kurtuldu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi'nde akupunktur tedavisi gören 18 yaşındaki Nisa Sade, çocukluğundan bu yana yaşadığı baş ağrısı şikayetinden kurtuldu.


        GETAT'ta uzman doktorlarca kupa terapisi (hacamat), ozon, sülük, akupunktur ve hipnoz gibi tedaviler uygulanıyor.

        Çocuklarda görülen alt ıslatma, iştahsızlık, sık hastalanma, baş ağrısı gibi pek çok şikayet doktorlarca değerlendirildikten sonra GETAT Merkezi'ne yönlendiriliyor.

        Çocukluğundan bu yana yaşadığı baş ağrısından akupunktur tedavisiyle kurtulan Nisa Sade, AA muhabirine, baş ağrılarına kusma ve bayılmaların da eşlik ettiğini belirterek, tedavi amacıyla çok sayıda doktora başvurduğunu söyledi.

        Migrenin hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Sade, "Hiç dışarı çıkamıyordum. Arkadaşlarım her yere gidiyordu, ben gidemiyordum. Güneşten bile başım ağrıyordu. Şiddetli, dayanılmaz bir ağrıydı. Birçok hastaneye gittim. Hep ilaç kullandım, sürekli acile gelip serum alıyordum. 4 aydır başım ağrımıyor. Akupunktur tedavisi görüyorum ve çok iyiyim. Şu ana kadar başım hiç ağrımadı. İnşallah bundan sonra da ağrımaz." diye konuştu.

        Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, GETAT biriminde görevli Dr. Işın Sönmez Özkarakaya da kendisinin de üniversite 4. sınıftayken bağırsak problemleri yaşadığını, birçok tedavi gördüğünü ancak sonuç alamadığını belirtti.

        Hocalarının yönlendirmesiyle akupunktur çalışmasına dahil olduğunu anlatan Özkarakaya, akupunktur tedavisinin ardından şikayetlerinden kurtulduğunu dile getirdi.

        Özkarakaya, kendi hikayesiyle beraber geleneksel tıbba ilgi duymaya başladığını, hacamat, ozon tedavisi, homeopati ve en sonunda da akupunktur tedavisini öğrendiğini kaydetti.

        - "Akupunkturun kendine özgü muayene yöntemleri var"

        GETAT'ta çocuk hastalara akupunktur uyguladıklarını anlatan Özkarakaya, "Çocuk hastalarımıza yenidoğandan itibaren uygulayabildiğimiz aslında en güvenilir tedavi yöntemlerinden biri." dedi.

        Akupunkturun bu zamana kadar çok sığ bir tedavi olarak bilindiğini, sadece sigara bırakma ve kilo verme şikayetlerinde kullanılmasıyla ön plana çıktığına dikkati çeken Özkarakaya, "Aslında akupunktur çok derin bir ilim. Bir hocam 'Akupunktur ışığı yönetme sanatıdır' der. Her insanın bir ışığı var ve her insanı bir şekilde yönetebilirsin. Buna hastalıklar da dahil. Biz hasta geldiği zaman semptomundan ziyade hastaya bakıp onu değerlendiriyoruz. Akupunkturun kendine özgü muayene yöntemleri var." diye konuştu.

        - Çocuklarda geniş bir skalada akupunktur tedavisi uygulanıyor

        Çocuk hastalarda akupunktur tedavisinin daha iyi sonuç verebildiğini vurgulayan Özkarakaya, "Çünkü daha yepyeni bir beden var karşımızda. Ameliyatlarla, ilaçlarla ya da yanıklarla bozulmamış bir beden. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden çocuk hastalarda gece alt ıslatmadan sık hastalanmaya, iştahsızlıktan baş ağrısına kadar çok geniş bir skalada bu tedaviyi uygulayabiliyoruz." dedi.

        Özkarakaya, Nisa Sade'nin kendilerine baş ağrısı şikayetiyle geldiğini ve akupunktur tedavisi uyguladıklarını belirtti.

        Nisa'nın, ailesinin de söylemine göre 5-6 yaşlarından itibaren ciddi baş ağrısı şikayeti olduğunu ve birçok hekime başvurduğunu kaydeden Özkarakaya, "Biz de değerlendirdik hastayı. 6-7 seans akupunktur tedavisi uyguladık ve şu an gerçekten baş ağrısı şikayeti kalmadı. Aslında baş ağrısı sadece bir semptom. Baş ağrısının neden olduğunu analiz ettiğiniz zaman aslında bedenin iyileştiğini görüyorsunuz. Ani öfke atakları, yeme bozuklukları da olabiliyor baş ağrısına eşlik eden. Onların da geçtiğini gözlemledik. Hastamız mutlu, biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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