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        Çöl Gölü yağışların rekor kırdığı dönemde de su tutmadı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Çöl Gölü yağışların rekor kırdığı dönemde de su tutmadı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı.

        Erciyes'in eteklerinde bulunan ve geçmişte tarım arazilerine can suyu olan, adını çevresindeki kıraç toprak yapısından alan Çöl Gölü'nde, kuraklık etkisini her geçen yıl daha fazla hissettirdi.

        Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor.

        Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

        Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, AA muhabirine, gölün 6 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu söyledi.

        Geçmişte gölün suyla dolu olduğunu ve denize benzediğini anlatan Akduran, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacının büyük bölümünün gölden sağlandığını belirtti.

        Akduran, "Son 30-40 yıldır maalesef burası çölleşti, kuraklaştı. Bu alan önceden tarıma bu kadar açık değildi. Normalde deniz gibiydi." diye konuştu.


        Bu yılki yağışlarla uzun süredir kuruyan gölet ve kuyuların dolduğunu hatırlatan Akduran, Çöl Gölü'nde biriken suyun ise kısa sürede tükenecek seviyede olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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