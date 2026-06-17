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        Dronlar gücünü yerli çözümlerden alacak

        ALİ ATAR - ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Türkiye'deki tüm dron üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. 2026 yılı itibarıyla ürünlerimizin tüm yerli dron üreticilerinde kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Dronlar gücünü yerli çözümlerden alacak

        ALİ ATAR - ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Türkiye'deki tüm dron üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. 2026 yılı itibarıyla ürünlerimizin tüm yerli dron üreticilerinde kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

        Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde farklı bölgelerde yaşanan çatışma ve savaşlarda dronların muharebenin kurallarını değiştiren uygulamalarına şahit olunduğunu belirtti.

        Bu gelişme doğrultusunda yüksek adetlerde dron ihtiyacı doğduğunu, buna paralel üretim rakamlarına ulaşıldığını dile getiren Özdemir, her bir platform için de bir güç kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        Döner kanat ve sabit kanat gibi farklı dronların farklı enerji gereksinimleri bulunduğunu belirten Özdemir, FPV ve kamikaze dronlara akrobasi yeteneği kazandıran unsurun doğrudan güç kaynağının kendisi olduğunu söyledi.

        - Hücre ve paket seviyesinde güvenlik tasarımları

        Dronların yüksek hızlarda akrobatik hareketleri çok hızlı yapabilmesi için büyük güç tüketmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, bu gücü sağlayan hücreleri ve bunlarla oluşturulmuş paketleri ASPİLSAN Enerji bünyesinde üretebildiklerini bildirdi.

        Sabit kanatlı platformlarda ise mesafenin ön plana çıktığını ve burada kapasitenin önem kazandığını belirten Özdemir, platformların ihtiyacına göre güç veya enerji kapasitesi şeklinde özelleştirilmiş çözümler sunduklarını söyledi.

        Özdemir, yüksek güç çekildiğinde oluşan ısı nedeniyle bataryalarda meydana gelebilecek termal runaway (yanma, patlama) sorunlarına ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı akım toplayıcı malzemelere yönelik gerek hücre gerekse paket seviyesinde tasarımlar yaptıklarını dile getirdi.

        - Kamikaze dronlar için yeni modeller yolda

        Farklı batarya tiplerinin avantajları ve dezavantajları bulunduğunu belirten Özdemir, çevrim ömrünün çok önemli olmadığı "tek kullanımlık" kamikaze dronlar için geliştirdikleri yeni modelleri piyasaya sunacaklarını açıkladı.

        Özdemir, yol haritalarının öncelikle kendi hücrelerinin enerji yoğunluğu artırılan çözümlerini sunmak ve ardından yeni bataryaları ürün portföylerine eklemek olduğunu ifade etti.

        Yaklaşık 2 yıldır dron üreticileriyle görüştüklerini, son bir yıldır ise tasarımlarında da birlikte yer almaya başladıklarını belirten Özdemir, üreticilerin taleplerinin genellikle güç anlamında yoğunlaştığını dile getirdi.

        ASPİLSAN'ın hücre enerji yoğunluğunun yeterince yüksek olduğunu, bu ihtiyacı karşılamak üzere yeni reçeteler geliştirdiklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

        "Firmamız kabiliyetlerini kullanarak ilk aşamada yüksek maliyet gerektirmeyen, daha basit yatırımlarla etkisi daha yüksek çözümlere odaklanıyoruz. Bunun yanında da bütün üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm spektrumu buraya kazandırmak için de yeni yatırımlarımız söz konusu olacak. Dolayısıyla burada hem tesisimizin kabiliyetlerini mekanik ve elektrokimya reçeteleri anlamında geliştiriyoruz. İkincisi de yeni yatırımlarla yeni tip hücreleri ürün portföyümüze kazandırıyoruz."

        Halihazırda yerli dronlar için yerli batarya ürünlerinin mevcut olduğunu dile getiren Özdemir, "Türkiye'deki tüm dron üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. 2026 yılı itibarıyla ürünlerimizin tüm yerli dron üreticilerinde kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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