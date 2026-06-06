Erciyes, Antalya'da 21 ülkeden gelen yabancı spor turizmi alıcılarına tanıtıldı

Erciyes, Spor Turizmi Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen "Sports Events" Türkiye etkinliğinde 21 ülkeden gelen yabancı spor turizmi alıcılarına tanıtıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen organizasyona, 21 ülkeden yaklaşık 50 uluslararası spor turizmi alıcısı ile toplamda 150’nin üzerinde sektör temsilcisi katıldı.



Katılımcılara, Erciyes Master Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar, son teknolojiyle donatılmış tesisler, 112 kilometrelik kayak pistleri, dünyanın birçok noktasından sağlanan kolay ulaşım imkanları ve Kapadokya’ya olan yakınlık hakkında bilgiler verildi.



Tanıtımlarda, 1850 metre rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi başta olmak üzere FIFA standartlarındaki futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, bisiklet ve yürüyüş parkurları ile sporcu konaklama tesisleri uluslararası katılımcılara anlatıldı.



Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan da Antalya’da düzenlenen programa katılarak acenteler ile bir araya geldi.

