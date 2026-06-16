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        Erciyes AŞ personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi

        Kayseri'de Erciyes AŞ personeline, acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yangın eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Erciyes AŞ personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi

        Kayseri'de Erciyes AŞ personeline, acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yangın eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde yangın türleri, çıkış nedenleri, doğru müdahale yöntemleri ve acil durumlarda alınması gereken önlemler anlatıldı.

        Teorik eğitim bölümünde, geçmişte yaşanan önemli yangın olayları üzerinden değerlendirmeler yapılarak olası riskler ve alınabilecek tedbirler konusunda personelin farkındalığı artırıldı.

        Programın uygulamalı bölümünde ise yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı, farklı yangın türlerine yönelik müdahale teknikleri ve güvenli tahliye süreçleri gösterildi.


        Katılımcılar, kontrollü ortamda gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde yangın söndürme yöntemlerini deneyimleme imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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