Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes AŞ öncülüğünde, Spor AŞ ve Meysu işbirliğiyle düzenlenen "Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası" tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan özel olarak hazırlanan plaj voleybolu kortlarında gerçekleştirilen organizasyona, kadın ve erkek kategorilerinde toplam 12 takım katıldı.



"Takımını Kur, Erciyes'e Gel" sloganıyla düzenlenen karşılaşmalarda sporcular şampiyonluk için ter döktü.



Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.



Öte yandan turnuvayı, yüksek irtifa kampı için Erciyes'te bulunan Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Emre Belözoğlu da izledi.



Müsabakaları ilgiyle takip eden Belözoğlu, organizasyonun ardından sporcularla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



