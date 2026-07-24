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        Erciyes Üniversitesi, Eksozom Üretim İzin Belgesi aldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne (GENKÖK) Eksozom Üretim İzin Belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Erciyes Üniversitesi, Eksozom Üretim İzin Belgesi aldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne (GENKÖK) Eksozom Üretim İzin Belgesi verildi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan ayrıntılı inceleme ve denetim süreçlerinin ardından alınan belgeyle GENKÖK, klinik kullanıma yönelik umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite olarak tarihi bir gururu yaşadıklarını belirtti.

        Bu başarının asla bir tesadüf olmadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

        "Bu izin belgesi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimimizin, titizlikle yürütülen çalışmalarımızın ve güçlü üretim altyapımızın resmi bir tescilidir. Halihazırda kök hücre üretiminde ülkemizin tek kamu kurumu olan merkezimiz, bu yeni onayla birlikte hem kök hücre hem de eksozom üretim yetkisini aynı çatı altında buluşturarak gücünü çok daha ileri bir boyuta taşımıştır. Eksozomlar, dünyada yenilikçi tedavilerin merkezinde yer alan, doku onarımını ve hücre yenilenmesini destekleyen geleceğin teknolojilerinden biridir. Bu izinle birlikte, uluslararası standartlardaki bu ileri biyoteknolojik ürünleri artık kendi ülkemizde üretecek, yerli sağlık biyoteknolojimizi geliştirecek ve hastalarımızın yenilikçi tedavilere erişimine kendi altyapımızla öncülük edeceğiz. Özveriyle çalışan tüm akademik, idari ve teknik çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve bilim dünyamıza hayırlı olsun."

        GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Serpil Taheri de izin belgesinin alınmasında ve sürecin başarıyla tamamlanmasında kendilerine destek veren Altun'a teşekkür etti.



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