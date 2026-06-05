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        Erciyes'in meralarındaki manda sayısı devlet ve belediye destekleriyle arttı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesinin destekleri ve yürütülen projelerle, il genelindeki manda sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Erciyes'in meralarındaki manda sayısı devlet ve belediye destekleriyle arttı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesinin destekleri ve yürütülen projelerle, il genelindeki manda sayısı 8 bin 800'e yükseldi.


        İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'de, hem üretici hem de hayvan sayısında artış yaşandı.

        Türkiye'de manda sayısında 4'üncü sırada yer alan Kayseri'de, anaç manda, ekipman ve maddi desteklerle hayvancılığın gelişimine katkı sağlanıyor.

        Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle sayıları 3 binlere düşen mandalar için bakanlık ve belediyeler tarafından verilen destekler, meyvesini vermeye başladı.

        Bu kapsamda sayıları günden güne artan mandalar, Erciyes'in eteklerindeki meralar ve sulak alanları doldurdu.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine, başta devlet desteği olmak üzere farklı kurumların da katkılarıyla manda sayısında artış yaşandığını söyledi.

        Kayseri'nin manda üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özdoğan, şöyle konuştu:

        "Kayseri'de şu anda 8 bin 800 manda bulunuyor. Bu sayıyla ilimiz, Türkiye'de manda varlığında 4. sırada yer alıyor. Bunun yaklaşık 4 bin 400'ü Hürmetçi Sazlığı ve Karpuz Sekisi'nde. Vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesi olarak vatandaşlarımızla yürüttüğümüz projeler olumlu yönde meyvelerini vermeye başladı."

        - Mandaların yılkı atlarıyla senkronize olması fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

        Özdoğan, bu kapsamda manda sütünün toparlaması, yoğurda, kaymağa ve peynire çevrilmesi, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

        Bununla beraber alanda görsel bir şölen sunulduğuna dikkati çeken Özdoğan, "Mandaların suya girmesi, sudan çıkması, 500 dönüm mera alanında atlarla senkronize olması ve fotoğraf meraklılarının orada sıkça bulunması da bizim için çok önemli." dedi.

        Üreticilere makine desteği de verdiklerini dile getiren Özdoğan, geçen yıl üreticilere 100 manda desteği verildiğini hatırlattı.

        Özdoğan, Kayserili üreticilerin mandalara sahip çıkmasının da hayvanın sayısının artmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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