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        Erciyes'te yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 07:28 Güncelleme:
        Erciyes'te yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibi de çalışmalara katılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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