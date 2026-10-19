Erciyes'te yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibi de çalışmalara katılıyor.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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