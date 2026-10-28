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        ERÜ Rektörü Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ERÜ Rektörü Altun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altun, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan eşsiz zafer sonucunda kurulan Cumhuriyet'in 103. yılını kutlama coşkusunun yaşandığını belirtti.

        Tüm zorluklara rağmen tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Türk milletinin, 29 Ekim günü tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu gösterdiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

        "103 yıl önce yakılan istiklal meşalesinin ışığında bizlere düşen en büyük görev ise Cumhuriyetimizin temel değerleri doğrultusunda ülkesini seven, milletine her daim hizmet edecek olan genç nesillerimizin geleceğin izinde her zaman yanında olmaktır. Bilimin ışığında, tarihini bilen hedefi her daim gelecek olan gençlerimiz, ülkemizin geleceğine sizler yön vereceksiniz. Sizlerin, değer yaratan bilgi üreterek, ortak sorumluluk ile tarihten güç alarak ülkemizi büyük ülke Türkiye olma yolunda daima ileriye götüreceğinize inancımız tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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