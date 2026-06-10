Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri ERÜ'nün yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete açıldı

        ERÜ'nün yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete açıldı

        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yenileme çalışmaları tamamlanan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:14 Güncelleme:
        ERÜ'nün yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete açıldı

        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yenileme çalışmaları tamamlanan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlüğün öz kaynakları ile yenilenme çalışmaları tamamlanan ve modern bir görünüme kavuşturulan Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete girdi.

        Bireysel çalışma alanlarının yanı sıra öğrencilerin grup olarak çalışmalarına da imkan sunan kütüphane binasını senato üyeleri ile ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada öğrenciler ile sohbet etti.

        Yapım sürecinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür eden Altun, yaklaşan sınav haftasında öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor

        Benzer Haberler

        Bilal Bayazit, Kayserispor'a veda etti
        Bilal Bayazit, Kayserispor'a veda etti
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Kayseri'de 1 milyon 50 bin adet makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
        Kayseri'de 1 milyon 50 bin adet makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
        Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
        Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
        At izinden tespit edilen çifte cinayetin sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müe...
        At izinden tespit edilen çifte cinayetin sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müe...
        Kayserispor'dan Muhammed Türkmen ve Erling Moe'ye teşekkür
        Kayserispor'dan Muhammed Türkmen ve Erling Moe'ye teşekkür