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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Pendikspor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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