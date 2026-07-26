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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Sivasspor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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