Geleceğin ziraatçıları ata tohumuyla yerel mirasa sahip çıkıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de tarım lisesi öğrencileri, yöresel adıyla "karahıdır" veya "karabacak" olarak bilinen domates fidesini ata tohumundan yetiştirerek ekonomiye katkı sağlıyor.



Tarım lisesi olarak faaliyet gösteren Bünyan ilçesindeki Şehit Cengiz Sabuncu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem laboratuvar ortamında hem de tarlada uygulama yaparak eğitim alıyor.



Bu kapsamda, Palas Tuzla Gölü yakınındaki liseye, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 250 metrekarelik sera kuruldu.



Öğrenciler ve öğretmenler serada, ata tohumundan bölgede "karahıdır" veya "karabacak" olarak da bilinen domates fidesi ile biber fidesi yetiştirdi.



Okul müdürü Hüsrev Biçici, AA muhabirine, sanayi şehri olarak bilinen Kayseri'nin, aynı zamanda tarımsal üretimiyle öne çıktığını söyledi.



Lisenin çevresindeki yerleşimlerde halkın geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığına dikkati çeken Biçici, 2018'de okulun çok programlı liseden tarım lisesine dönüştürüldüğünü kaydetti.



Biçici, gıda, tarım, hayvan sağlığı alanı ile tarım teknolojisi bölümünde şu an 60 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, sayının her geçen gün arttığını dile getirdi.





- "35 bin civarında fide yetiştirdik"



Okulun 95 bin metrekare uygulama tarlası bulunduğunu anlatan Biçici, şöyle konuştu:





"Okulumuz Palas Tuzla Gölü'nün kenarında. Daha önce aspir, arpa ve buğday ekimi yaptık. Bu yıl da silajlık mısır ekeceğiz. 2025 yılında sera uygulama alanımız kuruldu. Serada ilk kez fide yetiştiriciliği yapıyoruz. 35 bin civarında fide yetiştirdik. Tamamen öğrencilerimizin ve meslek dersleri öğretmenlerimizin katkılarıyla yapıldı. Fidelerimizin bir kısmının satışını yapacağız, bir kısmını bahçemize dikeceğiz."



Yörenin domatesinin meşhur olduğunu ifade eden Biçici, "Fideler ata tohumundan üretildi. Bu domatesi lezzetli kılan, Tuzla Gölü'nün kenarında olması ve geleneksel tohumla yetiştirilmesi. Kayseri Ticaret Borsası ile bir protokolümüz var. Toptan bu fideleri alacaklar, okulumuzun logosuyla kurumlara, üyelerine dağıtacaklar." dedi.



- Öğrenciler uygulamadan memnun



11. sınıf öğrencisi Ufuk İncesu da yaklaşık 2 ay önce tohumları viyollere ektiklerini, fideler toprağın üstüne çıkınca seraya taşıdıklarını ve bakımlarını yaptıklarını söyledi.



Eskiden mahallelerinde domates şenlikleri yapıldığını anlatan İncesu, "Buranın domatesleri meşhurdur. Burada yediğiniz domatesin tadına doyamazsınız. Burada öyle domates yetiştirilir. Liseyi bitirince ziraat mühendisi olmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.



10. sınıf Elanur Gençtürk ise ailesinin hayvancılıkla uğraştığını ve bu sebeple tarım lisesini seçtiğini dile getirerek, ileride bu alanda çalışmayı düşündüğünü kaydetti.



Serada domates tohumları ekip fide yetiştirdiklerini ifade eden Gençtürk, "Tohum ektik, gelişimlerini gözlemledik. Organik gübre verdik, güzel verim almayı bekliyoruz. Laboratuvarda da bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gelişimlerini her hafta gözlemliyoruz. Buranın domatesi çok tatlıdır, herkes buradan alır." şeklinde konuştu.

