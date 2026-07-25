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        GÜNCELLEME - Bisikletten düşen belediye özel kalem müdürü yaşamını yitirdi

        Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 08:38 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bisikletten düşen belediye özel kalem müdürü yaşamını yitirdi

        Kayseri'de bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, hayatını kaybetti.

        Mustafa Tümgüç (45), bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tümgüç'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından Tümgüç için Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

        Tümgüç'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Tümgüç'ün yakınları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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