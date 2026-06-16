GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 221 kişi yakalandı

Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı.



İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi.



2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaptığı açıklamada, "Narko-Kapan Şehit Polis Memuru İbrahim Birol Operasyonu"nun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.





Operasyonun Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:



"282 hedef şahsa ve 263 adrese eş zamanlı büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek, şehrimize uyuşturucu getirmek ve gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlerin bugün itibarıyla gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız bütün hedeflere operasyon için eş zamanlı ulaşmış ve başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Dört aydır arkadaşlarımız titizlik ve hassasiyetle her türlü veriyi kontrol ve takip ederek büyük bir emek ortaya koyuyorlardı. Çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek adına operasyonu gerçekleştirdiler. Ruhsatsız tabanca, metamfetamin, esrar, kokain gibi birçok madde ele geçirildi. Aramaların bir kısmı devam ediyor. Daha sonra basınla bunların hepsini paylaşacağız. Genel olarak operasyonumuzun torbacılara, satıcılara dönük olduğunu da ifade ediyorum."

