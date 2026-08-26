Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri GÜNCELLEME - Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:22 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem nedeniyle, ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi'ndeki bir evin duvarında yıkıntı ve bazı evlerin duvarlarında ise hafif çatlaklar meydana geldiği öğrenildi.

        Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Pınarbaşı. Kayseri'mizde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Rabb'im ülkemizi ve şehrimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        Kayseri'de husumetlisi tarafından silahla vurulan eski muhtar öldü
        Kayseri'de husumetlisi tarafından silahla vurulan eski muhtar öldü
        Büyükşehir'den Felahiye Büyüktoraman Mahallesi'ne 16.8 milyon TL'lik ulaşım...
        Büyükşehir'den Felahiye Büyüktoraman Mahallesi'ne 16.8 milyon TL'lik ulaşım...
        Kayseri Valiliği: "Depremde olumsuzluğa rastlanmadı"
        Kayseri Valiliği: "Depremde olumsuzluğa rastlanmadı"
        Melikgazi Belediyesi, eski spor tesisini yeniden ayağa kaldıracak
        Melikgazi Belediyesi, eski spor tesisini yeniden ayağa kaldıracak
        Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Başkan Büyükkılıç'tan Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferi mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferi mesajı