Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hacılar'da 15 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor

        Hacılar'da 15 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve teknik ekip ile ilçedeki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Hacılar'da 15 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve teknik ekip ile ilçedeki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Özdoğan, KASKİ ekibiyle bir araya gelerek, şubat ayında başlayan içme suyu hattı yenileme projesinin son durumunu ele aldı.

        Özdoğan, artan nüfus ve yeni yerleşim alanları nedeniyle altyapı yatırımlarının zorunlu hale geldiğini belirtti.

        Yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta yürütülen projeyle 15 kilometrelik içme suyu altyapısının yenilendiğini ve çalışmalarda sona yaklaştıklarını aktaran Özdoğan, projede emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KASKİ yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de zabıta ekipleri hatalı park yapan araçlara yönelik denetim gerçe...
        Kayseri'de zabıta ekipleri hatalı park yapan araçlara yönelik denetim gerçe...
        Büyükşehir Zabıta'dan otobüs duraklarında denetim
        Büyükşehir Zabıta'dan otobüs duraklarında denetim
        ERÜ, eksozom üretim izin belgesi alan Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu
        ERÜ, eksozom üretim izin belgesi alan Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu
        Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a 'turizm' teşekkürü
        Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a 'turizm' teşekkürü
        Başkan Çolakbayrakdar: "Bir çocuğun mutluluğu, şehrin geleceğine yapılan en...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Bir çocuğun mutluluğu, şehrin geleceğine yapılan en...
        Büyükşehir'den Şahruh Köprüsü yanına dev etkinlik alanı
        Büyükşehir'den Şahruh Köprüsü yanına dev etkinlik alanı