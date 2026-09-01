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        İç Anadolu'daki 5 ilde yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:06 Güncelleme:
        İç Anadolu'daki 5 ilde yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı öncülüğünde, uyuşturucu, kara para, haksız kazanç, sanal bahis, kumar, fuhuş, her türlü şiddet, yeni nesil suç ve terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla artarak devam ettiğini söyledi.

        Yargılama süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında Kayseri'de "Alo Adalet 135" hizmetinin uygulamaya konulduğunu vurgulayan Korkmaz, kentin 3 pilot il arasında yer aldığını ifade etti.

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        Söz konusu hizmetin vatandaşlar için doğrudan bir iletişim kanalı işlevi göreceğini belirten Korkmaz, bu hat sayesinde vatandaşların tarafı veya müdahili oldukları davalar ve yürütülen soruşturmalar hakkında hızlı ve güvenilir şekilde bilgi alabileceklerini anlattı.

        Kayseri Baro Başkanı Tolga Özsoy da meslektaşlarının sorunlarına değinerek, yeni adli yılın hayırlı geçmesini diledi.

        Törene, milletvekilleri, il protokolü ve adliye personeli katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, burada yaptığı konuşmada, fedakarca adalet hizmetlerinin tesisi için çalışan herkesin yeni adli yılını kutladığını söyledi.

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        Kırşehir Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, yeni adli yılda da adaletin ışığını daha parlak bir şekilde topluma hissettirmek için azim ve kararlılıkla hareket edeceklerini belirtti.

        Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan ise yeni adli yıl açılışının adalete, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılama hakkına olan inancın tazelendiği vicdan günleri olduğunu ifade etti.

        Törene, Vali Murat Sefa Demiryürek, Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Cihan Sanlı, idari müdürler, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri ile adliye personeli katıldı.

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        - Niğde

        Niğde Adalet Sarayında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Nedim Akmeşe, burada yaptığı konuşmada, adaletin devlet anlayışının merkezinde yer aldığını söyledi.

        "Adalet mülkün temelidir" sözünün devlet anlayışındaki temel hakikati ifade ettiğini belirten Akmeşe, "Bir devletin yalnızca orduyla, güçle, parayla veya maddi imkanlarla değil, her şeyden önce adaletle ayakta durduğunu hatırlatmaktadır. Adaletsiz ferdin gönlünde huzur, adil olmayan milletlerin arasında uyum, sevgi ve güven yoktur." dedi.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, hukuk devletinin güvencesinin, adaletin hiçbir etki altında kalmadan hukuk ve vicdan özgürlüğü içerisinde tecelli etmesi olduğunu ifade etti.

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        Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer, adliyelerin vatandaşların sığınacağı en güvenli liman olduğunu belirtti.

        Törene İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Dinçer, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir Adliyesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Hüseyin Kök, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirecek, yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

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        Adalet hizmetlerinin sunulmasında kurumlar arasındaki koordinasyonun üst seviyede tutulmasına önem verdiklerini belirten Kök, "Adalet, devlet düzeninin, toplumsal huzurun ve vatandaşlarımızın devlete olan güveninin temelidir. Bu temeli dimdik ayakta tutmak da bizim en büyük vazifemizdir. Devletin gücü ve itibarı, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve adaletin herkes için eşit, tarafsız ve güvenilir şekilde tecelli etmesiyle mümkündür." diye konuştu.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, yeni adli yılın ülke, millet ve yargı camiası için hayırlı olmasını diledi.

        Törene, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Baro Başkanı Necmi Öncül, Nevşehir İdare Mahkemesi Başkanı Burak Çakır, Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, hakim, savcı ve avukatlar ile adliye personeli katıldı.

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        - Kırıkkale

        Kırıkkale Barosu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Baro Başkanı Turan Zeki, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılın ülkeye, millete, Kırıkkale'ye, yargı camiasına ve bütün hukukçulara hayırlı olmasını diledi.

        Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla değil, hukukun üstünlüğüne duyulan güvenle, adil yargılanma hakkının korunmasıyla ve herkesin hukuk önünde eşit olduğuna dair inançla anlam kazandığını belirten Zeki, "Biz hukukçuların görevi, yalnızca kanunları uygulamak değildir. Bizler aynı zamanda adalete olan güveni ayakta tutmakla sorumluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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