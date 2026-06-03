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        İncesu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:26 Güncelleme:
        İncesu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.


        Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen açılış programına, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, ilçe protokolü, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


        Karakaş ve ilçe protokolü, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Sergide, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el işi, dikiş, nakış, dekoratif ürünler ve çeşitli çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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