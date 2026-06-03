İncesu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı. Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen açılış programına, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, ilçe protokolü, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Karakaş ve ilçe protokolü, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sergide, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el işi, dikiş, nakış, dekoratif ürünler ve çeşitli çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.