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        Kadavradan nakille sağlığına kavuşan kadın, 15 yıllık diyaliz esaretinden kurtuldu

        Kayseri Şehir Hastanesinde kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Selma Akdağ, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Kadavradan nakille sağlığına kavuşan kadın, 15 yıllık diyaliz esaretinden kurtuldu

        Kayseri Şehir Hastanesinde kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Selma Akdağ, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 15 yıldır haftanın belirli günlerini diyalize bağlı geçirmek zorunda kalan 35 yaşındaki Akdağ'a yaklaşık 10 gün önce Kayseri Şehir Hastanesinde kadavradan böbrek nakli yapıldı.

        Naklin ardından sağlığına kavuşan bir çocuk annesi Akdağ, 15 yıl boyunca diyalize girdiğini, hastalığı nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını belirtti.

        Hastaneye yatmaya hazırlanırken uygun böbrek bulunduğuna dair arandığını aktaran Akdağ, 5 hasta arasından en uygun adayın kendisini seçildiğini kaydetti.

        Çok sıkıntılı bir döneminde hastaneden "böbrek bulundu" haberinin geldiğini anlatan Akdağ, "Mucize oldu, hiç beklemiyordum. Veren kişinin mekanı cennet olsun, Allah razı olsun, ailesine sabır versin. Çok nakil bekleyen var, organ bağışçısı olunmasını isterim. Benimle birlikte kızıma da umut oldu, çok sevindik. Bağışın olmasını istiyoruz, birçok hasta var. " ifadelerini kullandı.

        Naklin ardından kendini iyi hissettiğini belirten Akdağ, "Bebeğimle ilgilenmem gerekirken diyaliz merkezlerindeydim, onun yanında değildim. Nakilden önce psikolojik olarak çok zordaydım. Biraz hastaları anlamamız lazım, kendi hayatımızla onları karşılaştıralım, onlar ne yaşıyor biraz bakalım. Kayseri Şehir Hastanesine çok teşekkür ediyorum, çok güzel ilgilendiler." değerlendirmesinde bulundu.

        Kayseri Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu ise tüm dünyada kadavra nakil oranları yüksekken Türkiye'de bunun çok düşük olduğuna dikkati çekti.

        Böbrek tedavisi gören Selma Akdağ'a kısa süre önce böbrek nakli yaptıklarını anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

        "Öncelikle acılı aileye duyarlı davrandıkları ve yeni bir hayata umut oldukları için teşekkür ediyoruz. Selma Hanım kateter problemleri olan diyalizle ilgili ciddi komplikasyonlar yaşayan hastamızdı. Yakın zamanda bu komplikasyonlar için yatış planlarken şansına kadavra nakil için en uygun aday oldu. Kayseri Şehir Hastanesi Organ Nakli Ekibi olarak ameliyatını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Herhangi bir komplikasyonumuz yok. Selma Hanım gibi binlerce aileye umut olabilmemiz için bu konuda toplumsal olarak daha çok bilinçlenmemiz ve bağış oranlarını artırmamız gerekiyor. Lütfen evlerinizde bu konuyu gündeme getirin, akşam yemeklerinizde, sohbetlerinizde mutlaka konuşun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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